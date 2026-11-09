$!Muere Diana Lizeth tras presunta agresión con raticida en Guasave; FGE investiga a su ex pareja

GUASAVE._ Tras permanecer dos días en terapia intensiva luchando por su vida, Diana Lizeth, de 23 años de edad, falleció en el Hospital General de Guasave a consecuencia de una severa intoxicación por raticida, sustancia que presuntamente le fue suministrada por su ex pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de noviembre en la comunidad de El Retiro, perteneciente a la sindicatura de Batamote, de donde la joven era originaria. Tras ser expuesta al plaguicida para roedores, la víctima fue trasladada de urgencia al nosocomio del sistema IMSS-Bienestar en la cabecera municipal con complicaciones internas severas. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su estado de salud se deterioró hasta confirmarse su deceso dos días después de su ingreso.

De acuerdo con datos recabados con fuentes de seguridad, la ex pareja de la víctima habría admitido de forma preliminar haberle proporcionado el tóxico a la joven para posteriormente consumir la misma sustancia. Sin embargo, a diferencia de la víctima fatal, el individuo sobrevivió a los efectos del veneno y fue internado en un hospital privado bajo observación médica.