$!Muere Diana Lizeth tras presunta agresión con raticida en Guasave; FGE investiga a su ex pareja

GUASAVE._ Tras permanecer dos días en terapia intensiva luchando por su vida, Diana Lizeth, de 23 años de edad, falleció en el Hospital General de Guasave a consecuencia de una severa intoxicación por raticida, sustancia que presuntamente le fue suministrada por su ex pareja sentimental.
Los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de noviembre en la comunidad de El Retiro, perteneciente a la sindicatura de Batamote, de donde la joven era originaria. Tras ser expuesta al plaguicida para roedores, la víctima fue trasladada de urgencia al nosocomio del sistema IMSS-Bienestar en la cabecera municipal con complicaciones internas severas. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su estado de salud se deterioró hasta confirmarse su deceso dos días después de su ingreso.
De acuerdo con datos recabados con fuentes de seguridad, la ex pareja de la víctima habría admitido de forma preliminar haberle proporcionado el tóxico a la joven para posteriormente consumir la misma sustancia. Sin embargo, a diferencia de la víctima fatal, el individuo sobrevivió a los efectos del veneno y fue internado en un hospital privado bajo observación médica.
Antecedentes de agresión
Personas cercanas a Diana Lizeth señalaron que la joven sufría presuntamente un entorno continuo de violencia por parte del señalado. Trascendió que familiares de Diana Lizeth tenían conocimiento de estos antecedentes e intentaron intervenir en repetidas ocasiones para apartarla de dicha relación.
El caso se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que abrió la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades penales y determinar la mecánica exacta de lo sucedido. Entre los elementos que integra la representación social se analiza la perspectiva de género para establecer si los hechos se procesarán bajo la tipificación de feminicidio.
Hasta el momento, la identidad y generales del hombre involucrado se mantienen bajo reserva oficial por parte de la autoridad ministerial mientras avanzan las diligencias de ley.