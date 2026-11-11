Muere dueño de barbería atacado a balazos en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ El dueño de una barbería, que fue atacado a balazos en su negocio la tarde de este miércoles 11 de noviembre en el Centro de Mazatlán, falleció horas después en el hospital al que fue trasladado para recibir atención médica.

La víctima fue identificada como Ricardo Isaid, de 33 años de edad. Su deceso fue reportado alrededor de las 19:50 horas de este mismo miércoles.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:15 horas en la calle Teniente Azueta, entre Melchor Ocampo y Genaro Estrada, en pleno Centro de la ciudad.