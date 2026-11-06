Muere Edwin “N” tras ataque a balazos en Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Edwin “N” falleció en un hospital de Mazatlán, donde permanecía internado en estado grave tras ser atacado a balazos la tarde del jueves 5 de noviembre en la colonia Infonavit Playas.

El fallecimiento fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE) por personal médico de guardia de la unidad hospitalaria, luego de que el joven perdiera la vida a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Edwin “N” había ingresado al área de urgencias la tarde del jueves, después de resultar herido durante una agresión armada registrada sobre la avenida Rafael Buelna, cerca del cruce con la calle De las Torres.