Muere Edwin “N” tras ataque a balazos en Infonavit Playas, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Edwin “N” falleció en un hospital de Mazatlán, donde permanecía internado en estado grave tras ser atacado a balazos la tarde del jueves 5 de noviembre en la colonia Infonavit Playas.
El fallecimiento fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE) por personal médico de guardia de la unidad hospitalaria, luego de que el joven perdiera la vida a consecuencia de las heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Edwin “N” había ingresado al área de urgencias la tarde del jueves, después de resultar herido durante una agresión armada registrada sobre la avenida Rafael Buelna, cerca del cruce con la calle De las Torres.
De acuerdo con los datos recabados, el joven viajaba en una camioneta Hyundai Creta junto con otro hombre, quien también resultó lesionado durante el ataque.
Tras la agresión, el conductor intentó escapar de sus atacantes y, pese a encontrarse herido, brincó el camellón central de la avenida y continuó su marcha hasta llegar a un campo deportivo, donde se encuentra una caseta de la Cruz Roja Mazatlán.
En ese sitio solicitaron auxilio para los dos ocupantes de la camioneta, quienes fueron trasladados a recibir atención médica. Edwin “N” murió horas después debido a la gravedad de las lesiones.