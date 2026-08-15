Muere el hombre hospitalizado por disparos en la colonia Santa Elena de Mazatlán

MAZATLÁN._ La tarde del viernes 14 de agosto, se informó del deceso en el Hospital General del paciente Jesús Alberto “N”, de 35 años, quien fue ingresado por lesiones de arma de fuego el pasado domingo 09 de agosto, tras un hecho violento registrado en la colonia Santa Elena.

El reporte del deceso lo emitió la Trabajadora Social de nosocomio, para informar y solicitar al personal de la Fiscalía General del Estado, que dieran fe del deceso.

El pasado domingo 09 de agosto, día que se registró el ataque, testigos indicaron que hombres armados dispararon desde un vehículo contra Jesús Alberto quien se encontraba sentado afuera de una vivienda y tras ser alcanzado por las balas, quedó malherido y tendido sobre la banqueta.

Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios en el lugar del ataque y después de contener una hemorragia en la cabeza, lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde este viernes 14 de agosto fue declarado sin vida a causa de sus heridas.