$!Muere el policía herido tras el enfrentamiento en el sector La Conquista de Culiacán

Sin vida fue declarado el elemento de la Policía Estatal Preventiva que resultó lesionado tras un enfrentamiento a balazos contra civiles en el sector La Conquista, en la ciudad de Culiacán.

El ahora fallecido fue identificado como Jesús Wenseslao, de 34 años y quien era originario de Navolato.

Tras el intercambio a tiros contra sujetos armados registrado durante la mañana de este sábado, Jesús Wenseslao resultó gravemente herido luego de recibir varios de los disparos. El elemento quedó lesionado en la avenida La Nueva España, cerca del cruce con el bulevar Conquistadores.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar para atender al lesionado y lo transportaron de emergencia hacia un hospital, sin embargo minutos después se confirmó su muerte a pesar de los esfuerzos del personal médico.