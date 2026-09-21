Muere elemento de Guardia Nacional tras accidentarse en motocicleta en Culiacán

Un hombre identificado como Roberto “N”, de 41 años de edad y elemento activo de la Guardia Nacional, murió este lunes tras sufrir un accidente en motocicleta durante la tarde, al sur de Culiacán.

De manera preliminar, se dio a conocer que el militar transitaba en la comunidad de La Pedrera, cuando sufrió un percance que le provocó lesiones en diversas partes del cuerpo.

El percance fue reportado alrededor de las 18:00 horas, momento en que el oficial fue trasladado hacia un hospital para recibir atención médica.

Sin embargo, un par de horas después de su ingreso, personal de salud informó que perdió la vida en el nosocomio, por lo que se solicitó intervención de Fiscalía General del Estado, para que diera fe de los sucesos a fin de esclarecer el accidente y posterior muerte del agente.