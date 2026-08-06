$!Muere elemento de la Marina tras caer a zona rocosa del Paseo del Centenario, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un elemento de la Secretaría de Marina, que se encontraba franco y conviviendo con amigos, murió este jueves tras caer desde el Paseo del Centenario a la zona rocosa del área. El accidente movilizó a los cuerpos de rescate a las 19:50 horas y de inmediato descendieron a rapel desde la Glorieta del Corazón en busca de ayudar al accidentado.

El marino, que se encontraba de civil, convivía con un grupo de amigos cuando al parecer perdió el equilibrio y cayó por el barranco desde una altura aproximada de 40 metros. Rescatistas de Cruz Roja y Bomberos Mazatlán, que descendieron a rapel, llegaron hasta el hombre caído para brindarle los primeros auxilios, pero este ya no contaba con signos vitales a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo.