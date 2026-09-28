$!Muere empleado del Ayuntamiento de Culiacán por descarga eléctrica en Pueblos Unidos, en Culiacán

Un trabajador del Ayuntamiento de Culiacán identificado como José Rafael “N” perdió la vida la tarde de este lunes, al sufrir una descarga eléctrica en la comunidad de Pueblos Unidos, de la sindicatura Emiliano Zapata, en Culiacán.

La víctima, de 47 años de edad, instalaba una mufa, y mientras maniobraba sufrió la descarga eléctrica, lo que provocó que cayera sobre el concreto y muriera debido a las lesiones de ambos incidentes.