Muere en el Hospital General un hombre baleado en la Invasión San Antonio de Mazatlán

MAZATLÁN._ Melquiades murió en el Hospital General tras ingresar herido de bala luego de un ataque armado ocurrido en la Invasión San Antonio.

Las detonaciones fueron reportadas a las autoridades a las 11:15 horas, en el cruce de las calles Fray Vicente Santa María y Fray Luis de Granada de la Invasión San Antonio.

Según versiones en el lugar, hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima y dispararon en al menos nueve ocasiones y se dieron a la fuga al verlo tendido en el piso.

Policías municipales llegaron al lugar del ataque y al descubrir que el hombre se encontraba aún con vida solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron para brindar los primeros auxilios al hombre agredido y tras valorarlo lo trasladaron de urgencia al Hospital General, donde finalmente murió cuando era atendido por el personal médico.

El fallecido fue identificado como Melquiades “N”, de 56 años de edad.