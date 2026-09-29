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Violencia

Muere en el hospital hombre baleado en el Infonavit Playas de Mazatlán

Luis Daniel se encontraba en un local comercial ubicado sobre la Avenida de Las Torres cuando fue reportada la agresión
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/09/2026 18:37
29/09/2026 18:37

MAZATLÁN._ Luis Daniel murió en el Hospital General, en donde ingresó luego de un ataque con disparos de arma de fuego en el Infonavit Playas.

La agresión fue reportada a las autoridades a las 15:00 horas, indicando un local comercial sobre la Avenida Las Torres casi esquina con la avenida El Delfín.

Según versiones en el lugar, hombres armados se acercaron a su víctima que se encontraba sentado en una baqueta y le dispararon a quemarropa en al menos tres ocasiones y al verlo caer de inmediato huyeron del lugar sin ser detenidos.

A solicitud de Policías Municipales, llegaron al lugar Paramédicos de Bomberos Veteranos y luego de valorar al herido, lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Pero horas más tarde personal de Trabajo Social del nosocomio informó de su deceso a la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado como Luis Daniel “N’, de 29 años de edad.

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