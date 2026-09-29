Muere en el hospital hombre baleado en el Infonavit Playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Luis Daniel murió en el Hospital General, en donde ingresó luego de un ataque con disparos de arma de fuego en el Infonavit Playas.

La agresión fue reportada a las autoridades a las 15:00 horas, indicando un local comercial sobre la Avenida Las Torres casi esquina con la avenida El Delfín.

Según versiones en el lugar, hombres armados se acercaron a su víctima que se encontraba sentado en una baqueta y le dispararon a quemarropa en al menos tres ocasiones y al verlo caer de inmediato huyeron del lugar sin ser detenidos.

A solicitud de Policías Municipales, llegaron al lugar Paramédicos de Bomberos Veteranos y luego de valorar al herido, lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Pero horas más tarde personal de Trabajo Social del nosocomio informó de su deceso a la Fiscalía General del Estado.

El occiso fue identificado como Luis Daniel “N’, de 29 años de edad.