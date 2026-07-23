Muere en el hospital la tercera víctima del ataque armado en Valle del Ejido, Mazatlán

MAZATLÁN. _ La persona que había resultado herida durante el ataque armado registrado la madrugada de este jueves en la colonia Valle del Ejido falleció horas después mientras recibía atención médica, con lo que el saldo de la agresión aumentó a tres víctimas mortales.

La tercera víctima fue identificada como Darcy “Z”, de 38 años de edad, quien, de acuerdo con información preliminar, era productor musical en Mazatlán. Trascendió que al momento del ataque se encontraba reunido con amigos en el domicilio donde ocurrió la agresión.

Las otras dos víctimas permanecen sin identificar. Una de ellas vestía ropa negra y sandalias del mismo color, presentaba tatuajes en el brazo izquierdo y quedó tendida sobre una calle de terracería, detrás de un automóvil color tinto.

La segunda víctima vestía playera negra y pantalón de color claro. De acuerdo con los indicios en el lugar, al parecer intentó resguardarse debajo del mismo vehículo, pero fue alcanzada por los disparos. Su cuerpo quedó en posición de decúbito ventral, recargado a un costado del automóvil.