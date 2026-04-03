Muere en hospital adulto mayor baleado en la Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras ser atacado a balazos durante la tarde-noche de este viernes, en la colonia Emiliano Zapata, se reportó el fallecimiento en un hospital de Aldo, de 64 años de edad.

La víctima ingresó a un hospital cerca de las 20:00 horas, luego de ser interceptado y baleado cuando transitaba a bordo de una bicicleta.

De acuerdo con reportes iniciales, los hechos en que resultó herido habrían ocurrido sobre la calle Plan de Guadalupe.

Pese a recibir atención médica, minutos después del hecho se informó que perdió la vida.

En las inmediaciones del nosocomio hubo un despliegue de seguridad, y arribaron agentes ministeriales que recabaron indicios y testimonios para indagar el caso.