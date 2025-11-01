Muere en hospital conductor atacado a balazos en la colonia Las Cucas, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que fue atacado a balazos este sábado cuando conducía en su vehículo por las calles de la colonia Las Cucas, en Culiacán, fue declarado sin vida más tarde en un hospital.

La agresión se registró alrededor de las 15:40 horas en la calle Trinidad Dorame, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Arnulfo Peregrina.

Según informes, el conductor, identificado como Misael, de 32 años, circulaba en un Chevrolet Beat plateado cuando un grupo de civiles armados se le acercó para agredirlo a disparos en repetidas ocasiones y huir tras cometer el acto violento.

Un reporte emitido al número de emergencias 911 sobre detonaciones de arma de fuego fue lo que provocó la movilización de los elementos de seguridad, siendo personal de la Guardia Nacional el que acudió para responder al reporte.

En el lugar encontraron la víctima herida por disparos, por lo que solicitaron la intervención de un equipo de rescate para estabilizar al lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistirlo y lo trasladaron en una ambulancia a un hospital para darle el servicio médico.

El hombre ingresó a un centro médico y fue atendido por el personal especializado en la salud, no obstante, este confirmó minutos después su fallecimiento debido a las múltiples lesiones de bala que presentaba.

Se espera que al nosocomio arribe la autoridad de investigación para seguir con las indagaciones del caso y ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley.

La identidad del occiso no ha sido revelada por las autoridades, a la espera de que familiares lo reconozcan en el Ministerio Público.