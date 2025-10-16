Muere en hospital de Culiacán joven que fue perseguido a balazos en el Ayuntamiento de Navolato

El joven que fue perseguido a balazos dentro del Palacio Municipal de Navolato, la tarde de este jueves, falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán.

La víctima fue identificada como Eliazer Abisaid, de 21 años, quien intentó resguardarse en el edificio del Ayuntamiento tras ser perseguido por un hombre armado que lo alcanzó y le disparó en repetidas ocasiones.

Eliazer Abisaid quedó recostado en uno de los pasillos luego de recibir disparos en el pecho y la cabeza. Personas en el sitio lo daban por muerto, no obstante, personal de rescate confirmó que aún contaba con signos vitales.