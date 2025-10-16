Muere en hospital de Culiacán joven que fue perseguido a balazos en el Ayuntamiento de Navolato

El joven que fue perseguido a balazos dentro del Palacio Municipal de Navolato, la tarde de este jueves, falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán.
La víctima fue identificada como Eliazer Abisaid, de 21 años, quien intentó resguardarse en el edificio del Ayuntamiento tras ser perseguido por un hombre armado que lo alcanzó y le disparó en repetidas ocasiones.
Eliazer Abisaid quedó recostado en uno de los pasillos luego de recibir disparos en el pecho y la cabeza. Personas en el sitio lo daban por muerto, no obstante, personal de rescate confirmó que aún contaba con signos vitales.
Durante la agresión, dos personas más resultaron heridas: una estudiante de 14 años, identificada como Samira; y un empleado del área de Desarrollo Social, Paúl, de 28 años. Ambos se encontraban en el lugar al momento del ataque y recibieron impactos de bala.
Los tres lesionados fueron auxiliados por paramédicos y trasladados inicialmente a una clínica en Navolato. Debido a la gravedad de las heridas, Eliazer Abisaid fue llevado al Hospital General de Culiacán, donde perdió la vida horas después.
Autoridades estatales y municipales fueron notificadas del deceso, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.