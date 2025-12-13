Muere en hospital de Villa Unión hombre herido en ataque armado en Santa Fe

MAZATLÁN._ Herido de bala ingresó un hombre este sábado al hospital del IMSS en Villa Unión, donde murió cuando era atendido por personal médico.

Los hechos se registraron a las 16:15 horas, luego de que al parecer el hombre fue víctima de un ataque armado en calles del fraccionamiento Santa Fe.

Tras el atentado, el herido fue trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Rural del IMSS-Bienestar de Villa Unión todavía con signos vitales.

Luego de ser atendido de varias lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, el hombre fue intubado, pero horas más tarde fue declarado sin vida.

Personal de trababjo social del nosocomio reportó el deceso a la Fiscalía General del Estado.