Muere en hospital dueño de gimnasio baleado en Costa Rica, Culiacán

Cristian “N”, propietario de un gimnasio atacado a balazos este jueves en Culiacán, perdió la vida en un hospital como consecuencia de dicha agresión.
El fallecimiento del hombre de 47 años de edad se reportó durante la tarde mientras se encontraba internado en un centro de salud.
El ataque contra Cristian ocurrió cerca de las 06:00 horas de este 22 de enero en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, donde fue perseguido y baleado.
Dicho evento concluyó en su domicilio, ubicado entre las calles Quelite y Ahome; ahí, la víctima chocó su carro Chevrolet negro contra un muro de concreto y bajó del vehículo para intentar escapar de sus agresores.
Paramédicos le dieron primeros auxilios y lo estabilizaron en el sitio para luego llevarlo a un hospital, donde se registró su deceso.