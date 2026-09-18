$!Muere en hospital el automovilista herido en ataque en El Toreo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El conductor del automóvil Toyota Yaris que ingresó con heridas de bala al Hospital General, murió a causa de las heridas cuando era atendido por el personal médico.

El fallecido fue identificado como Abraham “N”, y su deceso fue informado al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Abraham fue agredido por hombres armados que viajaban en motocicleta y le dispararon en 11 ocasiones con arma corta, cuando circulaba por la Calle Jesús Solórzano a bordo de su automóvil.