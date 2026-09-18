$!Muere en hospital el automovilista herido en ataque en El Toreo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El conductor del automóvil Toyota Yaris que ingresó con heridas de bala al Hospital General, murió a causa de las heridas cuando era atendido por el personal médico.
El fallecido fue identificado como Abraham “N”, y su deceso fue informado al personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Abraham fue agredido por hombres armados que viajaban en motocicleta y le dispararon en 11 ocasiones con arma corta, cuando circulaba por la Calle Jesús Solórzano a bordo de su automóvil.
Durante el ataque armado, un trabajador de un conocido hotel que transitaba en una motocicleta sobre la misma calle, fue alcanzado por una bala perdida que lo privó de la vida, mientras que Abraham, aún malherido logró alejarse de la zona del ataque hasta quedar en sentido contrario sobre uno de los carriles de la Avenida Rafael Buelna.
Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios al hombre herido y lo trasladaron de urgencia a un hospital donde finalmente fue declarado sin vida horas después de su ingreso.
El motociclista fallecido fue identificado con el nombre de Edwin “N”, de oficio cocinero.