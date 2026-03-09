Muere en hospital el hombre que fue atacado a balazos en la Colonia 5 de Febrero, en Culiacán

Sin vida fue declarado en un hospital el hombre que fue atacado a balazos la tarde de este lunes en un expendio de cervezas de la Colonia 5 de febrero, al sur de Culiacán.

La víctima, cuya identidad fue revelada como Jesús “R”, se encontraba en el negocio de bebidas embriagantes que se encuentra entre la avenida Los Laureles y la calle Convención de Apatzingan cuando sujetos armados se le acercaron para dispararle.

El ataque se reportó alrededor de las 17:20 horas de este 9 de marzo. El hombre quedó gravemente herido en el lugar, sin embargo fue traslado hacia un centro médico, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de sus lesiones.

El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para realizar los exámenes de necropsia. Cabe señalar que personal pericial de la Fiscalía General del Estado llegó al lugar de los hechos para recabar información e indicios de la agresión que dejó la vida de este hombre.