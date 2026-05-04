Muere en hospital empleada de casino incendiado en Tres Ríos, Culiacán

CULIACÁN._ La empleada del casino que había resultado herida falleció la noche de este lunes, tras el ataque con explosivos a un establecimiento ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

El deceso se reportó alrededor de las 20:00 horas, minutos después de que la víctima, identificada como Ana Cristina “N”, ingresara a un hospital para recibir atención médica.

La víctima tenía 31 años de edad y era vecina del sector Infonavit Cañadas, en la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presentaba un cuadro de intoxicación severa por inhalación de humo, quemaduras y un golpe en la cabeza, lesiones derivadas del incendio provocado en el establecimiento de juegos de azar.

Durante las maniobras de evacuación y sofocación de las llamas, los cuerpos de emergencia inicialmente rescataron a dos personas heridas, un hombre y una mujer, la primera trasladada estable y el segundo que no requirió hospitalización.

Sin embargo, Ana quedó atrapada dentro del negocio, ya que el humo negro complicó su localización. Minutos después, fue rescatada y llevada por una ambulancia de Cruz Roja Mexicana, en estado crítico e inconsciente.

El ataque ocurrió durante la tarde de este lunes 4 de mayo, cerca de las 18:00 horas cuando sujetos armados presuntamente lanzaron artefactos explosivos contra el inmueble, lo que provocó un incendio y la movilización de cuerpos de emergencia.

El saldo final del siniestro, de acuerdo con autoridades de Protección Civil, fue de 40 personas evacuadas, todas ellas trabajadores del establecimiento, de las cuales dos quedaron heridas, además de Ana, que falleció por estos hechos.