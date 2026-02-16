Muere en hospital hijo de ex comandante de la Policía Municipal de Navolato tras ser atacado a balazos

Roberto Alejandro, de 39 años de edad, falleció este lunes en un hospital de Culiacán, donde permanecía internado tras haber sido atacado a balazos el pasado 14 de febrero en el municipio de Navolato.

Según informes oficiales, la agresión ocurrió en la comunidad de La Bebelama, perteneciente a la sindicatura de San Pedro. Tras el atentado, el hombre fue trasladado a la capital sinaloense para recibir atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, su estado de salud se complicó y este 16 de febrero se notificó su fallecimiento a las autoridades correspondientes.

La víctima era hijo de un ex comandante de la Policía Municipal de Navolato, quien fue asesinado a balazos hace seis días en la carretera que conecta Culiacancito con La Palma, a la altura del campo Berlín.

Se trataba de Pedro, de 66 años. El policía jubilado se encontraba manejando en su vehículo Honda Civic blanco cuando sus agresores se le acercaron para atacarlo a tiros en repetidas ocasiones.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos legales.