Personal de Trabajo Social del nosocomio informó del deceso a las 22:00 horas del mismo 28 de noviembre.

MAZATLÁN._ Un hombre que resultó herido de bala la noche del sábado, tras un ataque en la colonia Gabriel Leyva, murió en el hospital de la Cruz Roja en Mazatlán.

Tras el ataque con disparos de arma de fuego, registrado a las 21:00 horas en la esquina de los callejones Álvarez y Miguel Hidalgo, el herido presentó heridas de gravedad y fue trasladado por socorristas de Cruz Roja al hospital de la institución, para tratar de estabilizarlo.

Sin embargo, la víctima murió momentos más tarde, cuando era atendida por el personal médico.

Peritos de la Fiscalía General del Estado dieron fe del deceso y autorizaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.