Muere en hospital hombre atacado a balazos en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán

Kevin Giovanni, de 34 años de edad, falleció la tarde de este martes 7 de julio mientras recibía atención médica, luego de haber sido atacado a balazos en la colonia Salvador Alvarado, en Culiacán.

La agresión ocurrió alrededor de las 16:20 horas sobre la calle Coras, entre las vialidades Constituyentes Luis M. Rojas y Constituyentes Andrés Magallón, donde el hombre se encontraba frente a un domicilio cuando fue sorprendido por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Elementos del Ejército Mexicano y paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital, donde fue ingresado con diversas lesiones, entre ellas un neumotórax en el costado izquierdo.

Pese a los esfuerzos del personal médico, aproximadamente una hora y media después del ataque se confirmó su fallecimiento.

Durante la agresión también resultaron dañados dos vehículos estacionados: un automóvil Volkswagen tipo Vocho, de color gris y modificado, así como una Jeep Compass de color negro, ambos con impactos de bala en la carrocería.