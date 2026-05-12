Muere en hospital hombre atacado a balazos en la Rosario Uzárraga, en Culiacán

La noche de este lunes falleció en un hospital de Culiacán el hombre que fue atacado a balazos en la Colonia Rosario Uzárraga, al noreste de la ciudad.
El ahora occiso fue reconocido como José Guadalupe “N”, de 60 años, quien murió momentos después de ingresar al nosocomio.
El hombre fue atacado a disparos cerca de las 22:00 horas, afuera de su domicilio ubicado entre las calles Huitzilopochtli y Malinche.
Fue llevado por medios particulares hacia un centro de salud, antes de la llegada al sitio de las autoridades, sin embargo, pereció una vez internado.