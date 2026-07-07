Muere en hospital hombre atacado a balazos en la Vicente Lombardo Toledano, en Culiacán

Ricardo, el hombre que fue atacado a balazos el pasado sábado 4 de julio en la colonia Vicente Lombardo Toledano, en Culiacán, falleció este martes mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán.

La víctima permanecía internada desde la agresión ocurrida alrededor de las 13:50 horas sobre la calle Rey Baltasar, entre Privada Rey Baltasar y Profesor Antonio Serrano, donde fue atacada por hombres armados.

De acuerdo con los primeros reportes, Ricardo había llegado al lugar para visitar a unas personas, ya que, según vecinos, no era habitante de la colonia. Momentos después de descender de un vehículo fue sorprendido por los agresores, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el atentado, elementos del Ejército Mexicano le brindaron auxilio y lo trasladaron en una ambulancia de sanidad militar a un hospital, donde permaneció bajo atención médica durante tres días.