Muere en hospital hombre atacado a balazos en Pueblos Unidos, en Culiacán

Sin vida fue declarado un hombre en su ingreso a un hospital, luego de que fue atacado a balazos la tarde de este lunes 23 de marzo en la comunidad de Pueblos Unidos, perteneciente a la sindicatura de Emiliano Zapata, al sur de Culiacán,

La víctima fue identificada como Victorio “N”, vecino de la misma localidad donde ocurrió la agresión.

De acuerdo con la información, el hombre fue auxiliado por sus familiares tras ser agredido a disparos y trasladado en un vehículo particular a un centro médico para que recibiera atención de urgencia.

Sin embargo, al arribar al hospital, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio tras el reporte del hecho y se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá bajo resguardo hasta ser entregado de manera legal a sus familiares.