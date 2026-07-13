Muere en hospital hombre atacado a balazos en Villa Benito Juárez, Navolato; otro permanece herido

Un hombre murió mientras recibía atención médica y otro más resultó herido tras un ataque armado registrado la tarde de este lunes 13 de julio en la sindicatura de Villa Benito Juárez, perteneciente al municipio de Navolato.

La agresión fue reportada alrededor de las 16:30 horas en las inmediaciones de la carretera La 20, donde, de acuerdo con los primeros informes, civiles armados que viajaban en un vehículo interceptaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Uno de los lesionados fue identificado como Juan Diego, de 41 años de edad, quien fue trasladado al Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Villa Juárez para recibir atención médica.

Sin embargo, después de permanecer cerca de dos horas bajo atención del personal médico, se confirmó su fallecimiento a consecuencia de las heridas de bala que presentó.

En el mismo ataque también resultó lesionado otro hombre, cuya identidad y estado de salud no han sido dados a conocer por las autoridades.

Tras el deceso, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones por este homicidio.