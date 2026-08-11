Muere en hospital hombre herido de bala en el cuello en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre perdió la vida en un hospital de Culiacán este martes tras ser encontrado por elementos del Ejército Mexicano con una herida de bala en el cuello, en el sector sur de la ciudad.

De acuerdo con la información brindada, los efectivos castrenses localizaron a la víctima, aún sin identificar, en las inmediaciones del Fraccionamiento Punta Azul, cerca del Libramiento Benito Juárez, “La Costerita”, cerca de las 18:00 horas.

Al revisarlo, confirmaron que tenía un orificio por impacto de bala en el cuello, con entrada y salida, y lo llevaron de urgencia hacia un nosocomio a bordo de una ambulancia de Cruz Roja Mexicana.

Pese a la atención médica recibida, un par de horas después de internado, personal del hospital confirmó el fallecimiento de la víctima.

Agentes de investigación se trasladaron hacia el centro de salud para dar fe de la muerte e indagar las circunstancias en que resultó herida esta persona.