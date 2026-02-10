Muere en hospital hombre que fue atacado a balazos en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán

Sin vida fue declarado en un hospital el hombre que fue atacado a balazos la tarde de este martes 10 de febrero en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán.

Tras su llegada al nosocomio, personal médico dio a conocer que la víctima falleció debido a las graves heridas que presentó por los disparos.

Una unidad del Servicio Médico Forense (Semefo) fue vista arribando al nosocomio para recoger el cuerpo, con el propósito de llevarlo al anfiteatro para aplicar los exámenes de necropsia.

Cabe señalar que la identidad de la víctima no ha sido revelada, solo refieren que se trata de un masculino que presuntamente era vecino del fraccionamiento en donde fue agredido a tiros.

El hecho

Según reportes preliminares, la víctima se encontraba circulando en su unidad automotriz, de la marca Nissan Versa y de color azul oscuro, cuándo civiles armados se le acercaron para agredirlos a tiros.

El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas en la calle Villa Asturias, entre Villa Alcalá y la avenida principal del sector. Un reporte sobre una persona lesionada de bala provocó la movilización de elementos de seguridad.

Efectivos del Ejército Mexicano arribaron para dar fe del hecho. En el lugar localizaron a la víctima herida de bala y su unidad con daños y golpes en la carrocería por los disparos, además de que terminó estrellado contra un poste.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de asistir al lesionado y lo transportaron en una ambulancia hacia un hospital de la ciudad, donde mas tarde se confirmó su fallecimiento.