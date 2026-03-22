Muere en hospital hombre que fue atacado a balazos en la colonia Agustina Ramírez, en Culiacán

El hombre que había resultado gravemente herido tras un ataque a balazos registrado la tarde de este domingo en la colonia Agustina Ramírez, en Culiacán, falleció horas más tarde mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad.

La víctima fue identificada como Ángel, de aproximadamente 40 años de edad, quien fue atacado por sujetos armados alrededor de las 14:00 horas.

De acuerdo con los reportes, el hombre fue perseguido a tiros mientras intentaba huir por la calle Polo Sur hasta llegar al bulevar Constelaciones, donde fue alcanzado por los disparos y quedó tendido sobre la vía pública.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron al lesionado, quien aún contaba con signos vitales.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Sin embargo, horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

En el lugar del ataque, elementos de seguridad aseguraron el área mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.