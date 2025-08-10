Muere en hospital hombre que fue atacado a balazos en la colonia Nueva Galaxia, en Culiacán

Sin vida fue declarado en un hospital el hombre que fue atacado a balazos durante la tarde de este domingo 10 de agosto en la colonia Nueva Galaxia, en Culiacán.

Según informes, fue alrededor de las 14:00 horas cuando civiles armados lo sorprendieron en un domicilio que se ubica en la calle Venus, entre Tamazula y la calle Segunda, y lo atacaron a balazos en más de una ocasión para dejarlo gravemente herido.

Los responsables del ataque huyeron y, a pesar de que se registró una presunta persecución por parte de elementos de la Guardia Nacional, consiguieron escapar sin ser detenidos.

Por su parte, la víctima quedó en el sitio con graves heridas por los impactos de bala y fue transportado en un vehículo particular hacia un centro de salud de la ciudad, donde fue intervenido por los expertos en la salud.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, la víctima terminó falleciendo dentro del mismo nosocomio. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para obtener información de la ocurrido y ordenaron el traslado del cuerpos hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.