Muere en hospital hombre que fue atacado a balazos en la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que había resultado gravemente herido durante un ataque a balazos registrado la noche de este miércoles en la colonia Plutarco Elías Calles, falleció horas más tarde mientras recibía atención médica en un hospital de la ciudad de Culiacán.

La víctima fue identificada como Teodoro “N”, de 38 años de edad, quien fue atacado por sujetos armados cuando se encontraba en la cochera de un domicilio ubicado en dicho sector.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas en el cruce de las calles Artículo 27 y Cruz Medina, a un costado de la escuela Cobaes 23, donde presuntamente varios hombres armados se acercaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones.