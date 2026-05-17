Muere en hospital joven atacado a balazos en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán

Cristian Emanuel, de 17 años de edad, murió en un hospital luego de haber resultado herido durante un ataque armado registrado la tarde de este domingo 17 de mayo en la colonia Rubén Jaramillo, en Culiacán.

El fallecimiento del joven fue reportado aproximadamente a las 17:00 horas, después de la agresión ocurrida en el cruce de las calles Venus y Galaxia.

Como se informó previamente, el menor fue atacado a balazos por al menos un civil armado y posteriormente trasladado por particulares a recibir atención médica antes de la llegada de las autoridades.

En la escena del atentado, elementos de la Guardia Nacional localizaron rastros de sangre y un cerdito de peluche color rosa, objeto que llamó la atención debido a su similitud con otro caso reciente ocurrido en la ciudad.

El pasado viernes 15 de mayo, un joven identificado como Javier, también de 17 años de edad, fue asesinado a balazos en la colonia Solidaridad y junto a su cuerpo fue encontrado un cerdito de peluche rosa con características similares.

Tras confirmarse el fallecimiento de Cristian Emanuel, autoridades ministeriales continuarán con las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar si existe alguna relación entre ambos casos.