Muere en hospital mecánico atacado a balazos en la Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN._ Fausto Javier “N”, mecánico de 38 años de edad, murió en un hospital horas después de haber sido atacado a balazos el sábado en la Colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.

La agresión en su contra ocurrió cerca de las 14:00 horas de este 19 de septiembre, y fue alrededor de las 16:00 horas que se confirmó su fallecimiento en un centro de salud.

La víctima fue trasladada hasta el nosocomio por sus familiares en un vehículo particular, luego de sufrir un ataque sobre la Avenida Presidente Adolfo Ruiz Cortines, entre Silvestre Revueltas y Carlos Chávez.

Tanto el sitio donde se cometió la agresión como el trayecto del automóvil hacia el hospital, fue custodiado por personal del Ejército Mexicano.

Al conocerse del deceso, personal de Fiscalía General del Estado acudió al hospital para incorporar la muerte a la investigación, además del procesamiento de la escena del crimen.