Muere en hospital menor que fue agredido a balazos en la colonia Providencia; ya van tres los fallecidos

Dentro de un hospital fue declarado sin vida Jesús Guillermo, un menor de 17 años de edad, quien habría sido víctima del ataque a balazos durante la noche de este viernes en un negocio de cocos de la colonia Providencia, en Culiacán.

Junto con Francisco de 48 años y René Flavio de 69, Jesús Guillermo sería la tercera víctima que pierde la vida tras el mismo atentado; junto con ellos también se encontraban Rolando Francisco y Guillermo, de 48 y 51 años de edad respectivamente, quienes aún se encuentran en calidad de lesionados.

El fallecimiento del menor de edad fue dado a conocer por el mismo personal de salud quienes, a pesar de los esfuerzos, certificaron que había fallecido por la gravedad de las heridas de bala que presentó.

Los médicos notificaron a las autoridades de investigación sobre la muerte de Jesús Guillermo, siendo agentes de la Fiscalía General del Estado los encargados de arribar al nosocomio para ordenar el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, para entonces aplicar la autopsia de ley.

El hecho

El ataque se registró a las 20:30 horas en un local de cocos que se ubica en la esquina de las calles Santa Rita y San Asunción; refieren que las víctimas se encontraban esperando un tráiler para surtir sus puntos de venta cuando fueron agredidas a balazos por un grupo de civiles armados.

En el lugar quedó un hombre sin vida, mientras que otros cuatro fueron asistidos por los paramédicos de la Cruz Roja, quienes luego los trasladaron a un hospital, para luego confirmar que terminarían falleciendo otros dos de ellos.