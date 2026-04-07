Muere en hospital mujer atacada a balazos el lunes en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán

Una mujer que había resultado herida el día de ayer durante un ataque a balazos en la colonia Miguel Alemán, en Culiacán, falleció la tarde de este martes 7 de abril luego de permanecer en estado crítico.

La víctima fue identificada como Paulina Guadalupe, de 36 años de edad, con domicilio en la colonia 5 de Mayo.

De acuerdo con la información, el deceso se confirmó poco antes de las 19:00 horas, a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

El ataque se registró la tarde del lunes 6 de abril, alrededor de las 18:45 horas, sobre la banqueta de la avenida Aquiles Serdán, entre las calles Juan José Ríos y Aguilar Barraza.

En el lugar, peritos localizaron manchas de sangre junto a una jardinera, así como diversos casquillos percutidos de arma de fuego.

De manera preliminar, se informó que los agresores se desplazaban en motocicletas y lograron huir tras el atentado.