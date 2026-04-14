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Violencia

Muere en hospital mujer baleada hace una semana al sur de Culiacán

Con este deceso, Sinaloa suma 28 mujeres que han perdido la vida en hechos violentos durante el presente año
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
14/04/2026 06:48
14/04/2026 06:48

Perdió la vida en un hospital durante este lunes una mujer que resultó herida de bala tras una agresión registrada el pasado 8 de abril, en la zona sur de Culiacán.

La víctima, de nombre Anahí Guadalupe “N”, de 39 años, es la vigésima octava mujer asesinada en Sinaloa durante este 2026, y el octavo caso en abril.

Anahí Guadalupe ingresó a un centro de salud de la ciudad la madrugada del 8 de abril por hechos ocurridos en la colonia Domingo Rubí, en el sector Chulavista.

Aquella ocasión, elementos del Ejército Mexicano la auxiliaron luego de hallarla con dos heridas por impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Desde entonces permaneció hospitalizada e intubada, hasta que personal médico confirmó su deceso.

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