Muere en hospital mujer herida en ataque armado en Pradera Dorada V, Mazatlán

MAZATLÁN. _ La mujer que resultó gravemente herida durante un ataque armado registrado la noche del lunes en el fraccionamiento Pradera Dorada V, en Mazatlán, falleció la mañana de este martes mientras recibía atención médica en el Hospital General.

De acuerdo con el reporte, el personal de Trabajo Social del nosocomio notificó a las 07:15 horas a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el fallecimiento de la paciente, quien hasta el momento permanece sin ser identificada.

El atentado ocurrió alrededor de las 21:30 horas del lunes 3 de agosto, en el cruce de la avenida Río Pánuco y la calle Río El Fuerte, en el fraccionamiento Pradera Dorada V.