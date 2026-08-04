Muere en hospital mujer herida en ataque armado en Pradera Dorada V, Mazatlán

MAZATLÁN. _ La mujer que resultó gravemente herida durante un ataque armado registrado la noche del lunes en el fraccionamiento Pradera Dorada V, en Mazatlán, falleció la mañana de este martes mientras recibía atención médica en el Hospital General.
De acuerdo con el reporte, el personal de Trabajo Social del nosocomio notificó a las 07:15 horas a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el fallecimiento de la paciente, quien hasta el momento permanece sin ser identificada.
El atentado ocurrió alrededor de las 21:30 horas del lunes 3 de agosto, en el cruce de la avenida Río Pánuco y la calle Río El Fuerte, en el fraccionamiento Pradera Dorada V.
Según versiones de testigos, hombres armados que viajaban en un automóvil sedán blanco interceptaron a la pareja y abrieron fuego con fusiles de alto poder contra la camioneta tipo ganadera en la que se desplazaban.
El conductor murió en el lugar a consecuencia de las heridas de bala, mientras que la mujer fue auxiliada por paramédicos y trasladada en estado grave al Hospital General, donde horas después perdió la vida.
Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, dieron fe del deceso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerá en espera de ser identificado por sus familiares.