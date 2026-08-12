Muere en hospital privado el hombre baleado en la colonia Casa Redonda de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras horas de atención médica, José Miguel murió en un hospital privado, a causa de múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en un ataque directo en la colonia Casa Redonda.

El deceso fue informado a las 17:00 horas por personal de un hospital privado ubicado en la calle Jesús Kumate.

El ataque armado tuvo lugar en la calle Caracol de la colonia Casa Redonda, hasta donde llegaron paramédicos de Protección Civil para brindar los primeros auxilios a José Miguel “N”, de 53 años el cual presentó 9 heridas de proyectil de arma de fuego en todo el cuerpo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de dar fe del deceso.