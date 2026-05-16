Muere en hospital segunda víctima de ataque en Montesierra, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que resultó herido este sábado tras un ataque a balazos a bordo de un vehículo, en el fraccionamiento Montesierra, perdió la vida en un hospital de Culiacán.

El segundo fallecido por dicho hecho fue identificado como Hermenegildo “N”, quien murió al llegar a un nosocomio; mientras que en el lugar de la agresión murió Bryan Eleazar “N”, de 24 años.