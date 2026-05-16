Muere en hospital segunda víctima de ataque en Montesierra, en Culiacán

CULIACÁN._ El hombre que resultó herido este sábado tras un ataque a balazos a bordo de un vehículo, en el fraccionamiento Montesierra, perdió la vida en un hospital de Culiacán.
El segundo fallecido por dicho hecho fue identificado como Hermenegildo “N”, quien murió al llegar a un nosocomio; mientras que en el lugar de la agresión murió Bryan Eleazar “N”, de 24 años.
Ambos circulaban a bordo de un Nissan March blanco por la calle Del Ajusco, cuando fueron baleados arriba de la unidad.
El vehículo quedó con las luces encendidas sobre la vialidad y en las inmediaciones se aseguraron casquillos percutidos de arma larga.
Tras darse a conocer la muerte de la segunda víctima, personal médico solicitó la visita de agentes ministeriales para las diligencias correspondientes.