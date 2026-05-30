Muere en hospital segunda víctima de enfrentamiento en Cañadas, en Culiacán

Falleció en un hospital Jesús Daniel “N”, de 21 años de edad, identificado como la segunda víctima de una persecución y presunto enfrentamiento registrado en las calles de Infonavit Cañadas, en Culiacán.

El joven resultó herido gravemente en hechos ocurridos la tarde del viernes 29 de mayo, que concluyó sobre la avenida Del Parque, entre la calle Mérida, aproximadamente a las 13:00 horas.

En ese punto quedó varado un Nissan March blanco de modelo reciente, en el cual viajaban Jesús Daniel y otro hombre en el asiento del conductor.

La otra víctima, quien permanece sin identificar, murió en el lugar de los hechos, mientras que el joven de 21 años fue llevado a un hospital, donde estuvo hasta su deceso.

Según reportes en el lugar, los hechos se dieron como parte de una confrontación entre grupos de civiles armados vinculados a facciones criminales antagónicas.