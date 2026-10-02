Seguridad
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Violencia

Muere en hospital segundo baleado en la Sánchez Celis el 25 de septiembre en Mazatlán

Óscar Manuel, de 52 años, permanecía interno en el nosocomio por múltiples heridas de bala; otra persona murió el mismo día de la agresión
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/10/2026 21:59
02/10/2026 21:59

MAZATLÁN._ Óscar Manuel murió en un hospital de Mazatlán y con él suman dos víctimas de la agresión a balazos ocurrida el pasado viernes 25 de septiembre en la Colonia Sánchez Celis.

El deceso del hombre, de 52 años, fue informado a las 21:00 horas de este viernes 2 de octubre por personal de Trabajo Social del nosocomio.

Óscar Manuel fue ingresado a recibir atención médica con múltiples heridas de bala tras un ataque armado registrado en la Calle Campeche, de la Colonia Sánchez Celis.

Paramédicos de Bomberos Veteranos lo trasladaron a un hospital junto a otra víctima que murió el mismo dia del ataque.

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