Muere en hospital segundo baleado en la Sánchez Celis el 25 de septiembre en Mazatlán

MAZATLÁN._ Óscar Manuel murió en un hospital de Mazatlán y con él suman dos víctimas de la agresión a balazos ocurrida el pasado viernes 25 de septiembre en la Colonia Sánchez Celis.

El deceso del hombre, de 52 años, fue informado a las 21:00 horas de este viernes 2 de octubre por personal de Trabajo Social del nosocomio.

Óscar Manuel fue ingresado a recibir atención médica con múltiples heridas de bala tras un ataque armado registrado en la Calle Campeche, de la Colonia Sánchez Celis.

Paramédicos de Bomberos Veteranos lo trasladaron a un hospital junto a otra víctima que murió el mismo dia del ataque.