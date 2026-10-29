Muere en hospital segundo hombre baleado en ataque a restaurante de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Daniel “N”, de 33 años, murió en un hospital privado, luego de resultar herido de bala durante un ataque armado registrado la mañana de este jueves 29 de octubre en un restaurante de la avenida José Luis “Peche” Rice, en Mazatlán.
Con su fallecimiento, suman dos las víctimas mortales de la agresión, luego de que otro hombre, identificado como Juan Paulo “N”, de 34 años, muriera en el lugar de los hechos.
De acuerdo con la información recabada, personal del hospital privado notificó a la Fiscalía General del Estado sobre el fallecimiento de Daniel “N”, quien había ingresado alrededor de las 11:00 horas con heridas de bala, tras ser trasladado en una ambulancia de Bomberos Veteranos.
El ataque armado ocurrió cuando ambas víctimas se encontraban al interior del restaurante, donde fueron agredidas a balazos.
Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al hospital para dar fe del deceso e iniciar las diligencias correspondientes.