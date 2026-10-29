Muere en hospital segundo hombre baleado en ataque a restaurante de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Daniel “N”, de 33 años, murió en un hospital privado, luego de resultar herido de bala durante un ataque armado registrado la mañana de este jueves 29 de octubre en un restaurante de la avenida José Luis “Peche” Rice, en Mazatlán.

Con su fallecimiento, suman dos las víctimas mortales de la agresión, luego de que otro hombre, identificado como Juan Paulo “N”, de 34 años, muriera en el lugar de los hechos.