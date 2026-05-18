Muere en hospital tras segundo ataque armado en la colonia Periodistas, en Culiacán

El hombre que resultó herido durante un ataque armado registrado la tarde de este lunes 18 de mayo en la colonia Periodistas, en el sector Las Quintas de Culiacán, murió horas después de haber ingresado a un hospital.

Como se informó previamente, la agresión ocurrió alrededor de las 16:00 horas en el cruce de las calles Laguna Salada y Yuriria.

En ese mismo punto, aproximadamente cuatro horas antes, otra persona había sido asesinada a balazos en un hecho distinto.

Tras el nuevo atentado, elementos del Ejército Mexicano localizaron a la víctima herida sobre el pavimento con múltiples impactos de bala.

Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindaron atención médica y lo trasladaron a un hospital de la ciudad, donde más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

En la escena quedaron diversos indicios balísticos, además de prendas de vestir de la víctima con visibles manchas de sangre, las cuales fueron aseguradas por las autoridades.