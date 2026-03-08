$!Muere en hospital un joven que fue atacado frente a un taller de la colonia Ignacio Allende al norte de Culiacán

Un hombre identificado como Jesús Julián, de 29 años de edad, murió en su ingreso a un hospital minutos más tarde de haber sido atacado a balazos la noche de este domingo 8 de marzo en la colonia Ignacio Allende, al norte de Culiacán.

El hecho violento se registró alrededor de las 20:00 horas en la calle Profesora Concepción Ocaranza, situada entre la avenida Pedro Anaya y la avenida Profesora Guadalupe Rojo Viuda de Alvarado.

Según informes recopilados en el lugar, la víctima trabajaba en un domicilio habilitado como taller, no obstante fue la noche de hoy cuando sujetos armados desconocidos lo atacaron a tiros.

Tras el atentado, el joven fue traslado hacia un centro médico, sin embargo minutos después se confirmó su fallecimiento debido a las heridas de gravedad.