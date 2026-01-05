Muere en hospital una de las víctimas del ataque armado en el sector Los Ángeles, en Culiacán

Tras un día de encontrarse hospitalizado, un hombre identificado como Zamir, de 51 años de edad, perdió la vida luego de ser atacados a tiros la noche de ayer cuando viajaba en una camioneta por las calles del fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

El fallecimiento se reportó la tarde-noche de este lunes 5 de enero, alrededor de las 18:00 horas, en un hospital de la capital sinaloense.

Fue la noche de este domingo, cerca de las 22:30 horas, cuando civiles armados abrieron fuego contra Zamir y otro hombre al momento de estar viajando en una camioneta pick up por el bulevar California, cerca de una tienda de conveniencia.

El vehículo resultó con daños por los impactos de bala en la carrocería y cristales. Asimismo, se reporta que uno de ellos trató de huir a pie, pero fue alcanzado por los atacantes unos metros más adelante, y lo hirieron.

Ambos fueron llevados hacia un centro médico, donde el personal especializado en la salud confirmó el fallecimiento de Zamir, por su parte la otra víctima sigue en calidad de herido.