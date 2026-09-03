Muere en hospital uno de los dos hombres atacados a balazos en la colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre falleció mientras recibía atención médica en un hospital y otro más permanece internado tras ser atacados a balazos durante una persecución registrada la noche del miércoles 2 de septiembre en la colonia Los Alamitos, en el sector norte de Culiacán.
La víctima mortal fue identificada como Luis Alberto “N”, de 32 años, quien sucumbió a la gravedad de las lesiones horas después de haber sido ingresado de urgencia a un nosocomio de la ciudad. El otro lesionado fue identificado como Juan “N”, de quien hasta el momento las autoridades no han precisado edad ni estado de salud.
La agresión armada ocurrió sobre la calle Ríos, entre la prolongación Álvaro Obregón y Arnulfo Peregrina. De acuerdo con los primeros reportes recopilados en el sitio, los dos varones circulaban a bordo de un vehículo tipo RZR cuando comenzaron a ser perseguidos por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. A causa del ataque, el conductor perdió el control de la unidad y terminó estrellado contra un árbol.
En la escena de los hechos quedó abandonada una motocicleta junto con diversos indicios balísticos. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar como primeros respondientes y localizaron a los heridos, quienes recibieron primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja para posteriormente ser trasladados a un hospital bajo resguardo de las fuerzas de seguridad.
Agentes periciales y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área para recopilar la evidencia física e integrar la carpeta de investigación correspondiente que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables.