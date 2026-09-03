Muere en hospital uno de los dos hombres atacados a balazos en la colonia Los Alamitos, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre falleció mientras recibía atención médica en un hospital y otro más permanece internado tras ser atacados a balazos durante una persecución registrada la noche del miércoles 2 de septiembre en la colonia Los Alamitos, en el sector norte de Culiacán.

La víctima mortal fue identificada como Luis Alberto “N”, de 32 años, quien sucumbió a la gravedad de las lesiones horas después de haber sido ingresado de urgencia a un nosocomio de la ciudad. El otro lesionado fue identificado como Juan “N”, de quien hasta el momento las autoridades no han precisado edad ni estado de salud.