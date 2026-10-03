Muere en hospital uno de los dos motociclistas detenidos por el Ejército en Urías, en Mazatlán

El deceso fue informado a las 14:20 horas por personal de Trabajo Social del nosocomio, apenas minutos después de que el joven ingresó con heridas de bala.

MAZATLÁN._ Brayan, uno de los motociclistas detenidos tras una persecución e intercambio de disparos este sábado contra elementos del Ejército en la Colonia Urías, murió en un hospital.

Brayan, de aproximadamente 20 años, fue detenido junto a otro joven tras una persecución por parte de efectivos del Ejército, tras un ataque armado contra una vivienda en la Colonia Segunda Ampliación de Urías.

Ambos hombres, presuntamente armados, viajaban en una motocicleta y fueron interceptados por elementos del Ejército con un vehículo militar, quienes luego de derribarlos los detuvieron, pero al presentar heridas de bala fueron trasladados a un hospital.

Por la gravedad de sus heridas, Brayan perdió la vida cuando era intervenido por personal médico.