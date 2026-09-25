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Violencia

Muere en hospital uno de los hombres atacados a balazos en la Sánchez Celis, en Mazatlán

La víctima ingresó inconsciente y con múltiples heridas de bala; el segundo lesionado fue identificado como Óscar Manuel, de 52 años
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/09/2026 22:40
25/09/2026 22:40

MAZATLÁN._ Uno de los dos hombres que fueron agredidos a balazos en la Colonia Sánchez Celis, la tarde de este viernes 25 de septiembre, perdió la vida cuando era atendido en un hospital.

El fallecimiento fue informado a las 20:00 horas por personal de Trabajo Social del nosocomio.

El occiso habría ingresado con múltiples heridas de bala tras un ataque armado registrado en la Calle Campeche, donde fue atendido y trasladado junto a otra víctima.

Ambos heridos fueron ingresados al área de choque del hospital donde fueron intervenidos por personal médico para la extracción de los proyectiles.

Horas más tarde se informó del fallecimiento de uno de ellos, del cual al momento se desconoce su identidad, ya que presentaba una herida de bala en la cabeza e ingresó en estado inconsciente.

Mientras que la segunda víctima del ataque se identificó a su ingreso como Óscar Manuel “N”, de 52 años.

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