Muere en un hospital conductor baleado sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, en Culiacán

La tarde de este jueves murió en un hospital el conductor que fue atacado a balazos sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, a la altura de la Colonia Sinaloa, al sur de Culiacán.

El occiso, cuyo nombre no ha sido revelado, es un hombre de entre 25 y 30 años, de complexión delgada y tez morena, quien recibió disparos en la zona del abdomen y espalda, las cuales se agravaron hasta provocar su fallecimiento.

La víctima murió a raíz de un atentado ocurrido a un kilómetro de las instalaciones de la Novena Zona Militar, en la capital sinaloense, en el cruce de la Calzada Heroico Colegio Militar con la Calle Plan de Guadalupe.

Fue interceptado por un grupo armado a bordo de un automóvil, quienes le dispararon cuando el joven estaba a bordo de un Chevrolet Beat color negro.

Tras la agresión, el vehículo quedó con múltiples impactos de bala en diferentes partes de la carrocería, incluyendo el parabrisas, la parte trasera y el costado del lado del conductor.