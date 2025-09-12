Seguridad
Muere Francisco, uno de los heridos tras el ataque armado en la colonia Agrarista Mexicana, en Culiacán

El adulto mayor de 64 años falleció en un hospital luego de resultar herido en una agresión a balazos que dejó otros tres lesionados, entre ellos un policía estatal
12/09/2025 23:23
CULIACÁN._ Sin vida fue declarado en un hospital Francisco, de 64 años de edad, una de las cuatro personas que resultaron heridas tras un ataque a balazos registrado la tarde de este viernes en la colonia Agrarista Mexicana, al oriente de Culiacán.

El adulto mayor se encontraba frente a un domicilio de la calle Josefa Ortiz de Domínguez cuando se vio atrapado en medio de una agresión armada por parte de un grupo de civiles a bordo de un vehículos, quienes descendieron para disparar directamente a un contingente de personas.

Entre los lesionados también se encuentra un elemento de la Policía Estatal Preventiva, quien fue identificado como Luis Fernando, de 33 años; además de Dionicia, de 53 años; y un joven de 18 años llamado Víctor Javier.

Las cuatro personas fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladadas en una ambulancia a un centro médico.

Horas mas tarde, personal médico confirmó el fallecimiento de Francisco. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley.

