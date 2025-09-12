Muere Francisco, uno de los heridos tras el ataque armado en la colonia Agrarista Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN._ Sin vida fue declarado en un hospital Francisco, de 64 años de edad, una de las cuatro personas que resultaron heridas tras un ataque a balazos registrado la tarde de este viernes en la colonia Agrarista Mexicana, al oriente de Culiacán.

El adulto mayor se encontraba frente a un domicilio de la calle Josefa Ortiz de Domínguez cuando se vio atrapado en medio de una agresión armada por parte de un grupo de civiles a bordo de un vehículos, quienes descendieron para disparar directamente a un contingente de personas.