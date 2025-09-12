Muere Francisco, uno de los heridos tras el ataque armado en la colonia Agrarista Mexicana, en Culiacán

CULIACÁN._ Sin vida fue declarado en un hospital Francisco, de 64 años de edad, una de las cuatro personas que resultaron heridas tras un ataque a balazos registrado la tarde de este viernes en la colonia Agrarista Mexicana, al oriente de Culiacán.
El adulto mayor se encontraba frente a un domicilio de la calle Josefa Ortiz de Domínguez cuando se vio atrapado en medio de una agresión armada por parte de un grupo de civiles a bordo de un vehículos, quienes descendieron para disparar directamente a un contingente de personas.
Entre los lesionados también se encuentra un elemento de la Policía Estatal Preventiva, quien fue identificado como Luis Fernando, de 33 años; además de Dionicia, de 53 años; y un joven de 18 años llamado Víctor Javier.
Las cuatro personas fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y trasladadas en una ambulancia a un centro médico.
Horas mas tarde, personal médico confirmó el fallecimiento de Francisco. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al nosocomio para ordenar el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia de ley.